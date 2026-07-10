Max Pezzali | professione nostalgia

Il cantautore pavese ha riempito gli stadi con un tour dedicato agli anni '90. La sua produzione musicale, caratterizzata da testi che parlano di uomini dimenticati e donne irraggiungibili, ha attirato un vasto pubblico. La tournée si concentra su brani che richiamano il periodo degli anni ’90, creando un’operazione di nostalgia studiata per coinvolgere i fan. La serata ha visto un grande afflusso di pubblico, con il cantante che ha riproposto i suoi successi più noti.

Storie Il cantautore pavese ha riempito gli stadi con una studiata operazione amarcord anni 90. Radiografia del cantore dei forgotten men padani, tra compagnie e donne irraggiungibili Storie Il cantautore pavese ha riempito gli stadi con una studiata operazione amarcord anni 90. Radiografia del cantore dei forgotten men padani, tra compagnie e donne irraggiungibili Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Che sia una colossale operazione nostalgia, è fuori di dubbio. Nostalgia per gli anni 90, le cassette musicali, i vecchi cellulari, il game boy, il walkman e i Ray Ban che troneggiano sul palco come oggetti culto dell’epoca, persino le vecchie lire che alla fine piovono sugli spettatori, nelle banconote da 10. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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