Max Pezzali | professione nostalgia

Da ilmanifesto.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantautore pavese ha riempito gli stadi con un tour dedicato agli anni '90. La sua produzione musicale, caratterizzata da testi che parlano di uomini dimenticati e donne irraggiungibili, ha attirato un vasto pubblico. La tournée si concentra su brani che richiamano il periodo degli anni ’90, creando un’operazione di nostalgia studiata per coinvolgere i fan. La serata ha visto un grande afflusso di pubblico, con il cantante che ha riproposto i suoi successi più noti.

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