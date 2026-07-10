Il responsabile di un istituto scolastico ha dichiarato che l'esame di maturità non deve mettere in difficoltà gli studenti, ma favorire le condizioni per esprimere al meglio le proprie capacità. La frase è stata pronunciata in occasione di un evento a Firenze il 10 luglio 2026. La dichiarazione sottolinea l’intento di rendere l'esame uno strumento di valutazione che aiuta gli studenti a dimostrare le competenze acquisite.

Firenze, 10 luglio 2026 – “Lo scopo della Maturità non è mettere in difficoltà i ragazzi, ma creare le condizioni perché possano esprimere il meglio di sé”. Luciano Tagliaferri, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, interviene nel dibattito aperto dalla lettera del preside del Marconi di Prato, Paolo Cipriani, e della docente Miriam Pierozzi, che hanno denunciato il rischio di valutazioni finali troppo severe e non sempre coerenti con il percorso scolastico degli studenti. Pur senza entrare ovviamente nel merito dei casi specifici, Tagliaferri condivide il principio di fondo: “Serve un cambiamento culturale che metta davvero al centro la valorizzazione degli studenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maturità, Tagliaferri: “L’esame non deve servire a mettere in difficoltà gli studenti”

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