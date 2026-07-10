Matrimonio di Taylor Swift la trovata incredibile di un artista | vende i rifiuti raccolti fuori dal Madison Square Garden

Un artista ha venduto come oggetto da collezione i rifiuti raccolti fuori dal Madison Square Garden, luogo dell’evento. L’azione si riferisce al matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce e ha attirato l’attenzione per la sua originalità. I rifiuti sono stati messi in vendita subito dopo la cerimonia, senza ulteriori dettagli sui prezzi o sulle modalità di vendita. L’intera operazione è stata resa nota attraverso canali di comunicazione dedicati all’arte e alla collezione.

Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce continua a far parlare anche per un’iniziativa decisamente fuori dal comune. A pochi minuti dalla fine della cerimonia al Madison Square Garden, l’artista newyorkese Justin Gignac si è presentato all’esterno dell’arena con un obiettivo preciso: raccogliere i rifiuti lasciati nelle strade e metterli in vendita dopo averli assemblati come oggetti da collezione. Vestito con uno smoking e armato di pinza raccoglirifiuti, Gignac ha perlustrato i dintorni del Madison Square Garden recuperando tutto ciò che trovava sul marciapiede. Tra gli oggetti finiti nella sua raccolta ci sono tappi di bottiglia, incarti di snack, mozziconi di sigaretta, un AirPod sinistro, un Ring Pop e perfino un test di ovulazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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