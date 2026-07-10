Un massaggiatore olistico è stato condannato a sei anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale e lesioni. L’uomo si presentava come qualcuno che aiutava donne confuse e bloccate a riprendere il controllo della loro vita, utilizzando un linguaggio mirato a sfruttare la loro vulnerabilità. Durante le intercettazioni, affermava di voler aiutare le donne a sbloccarsi e riprendere decisioni importanti, mentre commetteva i reati.

«Aiuto le donne confuse e bloccate, senza una direzione precisa, a riprendere in mano con decisione la loro vita». Si presentava così, con lo sguardo fisso verso la telecamera e un linguaggio studiato per intercettare la fragilità psicologica, Alberto Buzzo. Pagine social curate, video motivazionali e una promessa: raggiungere «la vera autonomia interiore» attraverso un metodo che l’uomo asseriva essergli stato suggerito da uno sciamano. Una facciata professionale che, secondo i giudici del tribunale di Treviso, nascondeva in realtà il profilo di un predatore sessuale. Buzzo, 43 anni con studio a Preganziol, è stato condannato in primo grado a sei anni e sei mesi di reclusione e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 15mila euro per ciascuna delle tre vittime costituite parte civile. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Massaggiatore olistico condannato a 6 anni e mezzo per violenza sessuale e lesioni. Diceva: «Aiuto le donne confuse a sbloccarsi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

InVita - Massaggio Linfodrenante Manuale

Notizie e thread social correlati

Rafa Mir condannato a 8 anni e mezzo per violenza sessuale e lesioni, il calciatore nega tutto: "Consensuale"Un calciatore è stato condannato a otto anni e sei mesi di carcere per violenza sessuale e lesioni.

Taranto, avvocato condannato a 7 anni e mezzo per violenza sessualeUn avvocato di Taranto è stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione per aver commesso violenza sessuale nei confronti di una...

Argomenti più discussi: PREGANZIOL | SMASCHERATO DALLE IENE, IL ‘COACH OLISTICO’ CONDANNATO A SEI ANNI; Preganziol, abusi sulle clienti: sei anni di galera al coach olistico.

Massaggiatore olistico condannato a 6 anni e mezzo per violenza sessuale e lesioni. Diceva: Aiuto le donne confuse a sbloccarsiPagine social curatissime, video motivazionali e promesse nascondevano il profilo di un predatore sessuale. Il trevigiano Alberto Buzzo smascherato da tre ex pazienti che hanno deciso di rompere il si ... corrieredelveneto.corriere.it

Massaggi a luci rosse alle pazienti: Alberto Buzzo, il coach olistico smascherato da Le Iene, condannato a sei anni e mezzo di carcerePREGANZIOL (TREVISO) - È stato condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione Alberto Buzzo, 42 anni, coach olistico, accusato da tre sue clienti di aver subito abusi a sfondo sessuale ... ilgazzettino.it