Martina Miliddi è stata coinvolta in un episodio di tensione all’aeroporto di Cagliari, dove ha riferito di aver avuto uno scontro con il personale. La ballerina, ex allieva di Amici, ha pubblicato sui social un messaggio in cui descrive un’aggressione e un brutto momento vissuto in quella occasione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o sviluppi successivi.

Martina Miliddi, ex protagonista di Amici e volto noto anche di Affari Tuoi, ha raccontato sui social un episodio che l’ha profondamente scossa. La ballerina si trovava all’aeroporto di Cagliari quando, secondo quanto riportato, avrebbe vissuto momenti di forte tensione con il personale. Il tutto durante un viaggio legato a un lutto familiare. Il racconto social di Martina Miliddi. Martina Miliddi ha deciso di condividere quanto accaduto attraverso alcune Instagram Stories. Nel suo sfogo ha parlato apertamente di un episodio che l’ha segnata, spiegando di aver vissuto una situazione molto tesa all’interno dell’aeroporto di Cagliari. Addio al daytime di Amici 26? Parla Pier Silvio Berlusconi Amici news: le accuse di Martina Miliddi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Lutto e brutta aggressione per Martina Miliddi: duro sfogo dell’ex allieva di Amici

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Martina Miliddi contro la compagnia aerea: «Aggredita dalle hostess mentre viaggiavo per un lutto»

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