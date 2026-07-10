Romelu Lukaku, con un contratto in scadenza e un ingaggio di 8,5 milioni netti all’anno, resta un punto interrogativo per il Napoli. Le sue prestazioni durante il Mondiale potrebbero influenzare le decisioni sul rinnovo o sulla cessione. La società valuta le opzioni, considerando anche l’impatto economico del contratto. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata al momento.

Romelu Lukaku continua a pesare sui conti del Napoli con un ingaggio da 8,5 milioni netti annui nell’ultimo anno di contratto: le sue prestazioni al Mondiale potrebbero riaprire il dossier. Lukaku: l’ingaggio che blocca tutto in casa Napoli. La cifra è effettivamente spropositata per una rosa che deve ridimensionarsi. Secondo La Repubblica, Massimiliano Allegri valuta l’idea di lavorare con il centravanti belga in una coppia offensiva di alto livello, ipotizzando un pairing con Rasmus Hojlund. Ma il nodo economico rimane centrale nelle riflessioni della dirigenza partenopea. Otto milioni e mezzo di euro, come previsto al terzo anno di contratto, netti rappresentano un carico finanziario che il club dovrà affrontare consapevolmente, soprattutto se la strategia di mercato punta a ridurre il monte ingaggi complessivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku, futuro in bilico anche per il contratto: c’è un elemento che pesa!

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