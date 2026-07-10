Romelu Lukaku ha segnato il suo terzo gol nel Mondiale 2026, durante gli ottavi contro gli Stati Uniti. La sua presenza in campo continua a essere determinante per la squadra, che si affida alle sue capacità offensive. La partita si è conclusa con il suo contributo decisivo, rafforzando il ruolo centrale dell’attaccante nel cammino della nazionale.

Ancora una volta i sogni del Belgio dipenderanno dai gol di Romelu Lukaku. L’attaccante ha già messo a segno tre marcature, l’ultima delle quali contro gli Stati Uniti durante gli ottavi di finale al Mondiale 2026. Adesso ci sono i quarti contro la Spagna. Non solo i gol la sua passione: fuori dal campo, Lukaku vanta una discreta collezione motoristica. Spicca il legame con Maserati, di cui è ambassador. Ma Romelu non si è negato altri gioielli firmati da Bentley e Rolls-Royce. Ecco i pezzi pregiati scelti dall’attaccante belga. Romelu Lukaku possiede tre modelli firmati Maserati. Uno di questi è la Levante Trofeo. Il Suv sportivo di lusso può contare sulla potenza di 580 Cv erogata dal motore V8 biturbo da 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lukaku e il Tridente, passione Maserati (e non solo)

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