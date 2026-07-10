’Luigi Ghirri e Gianni Celati Verso la foce’ L’esposizione

’Luigi Ghirri e Gianni Celati. Verso la foce’, è la mostra visibile alla Project Room del Mambo di Bologna fino al 4 ottobre. Curata da Lorenzo Balbi e Giulia Pezzoli, documenta il sodalizio intellettuale e creativo nato dalla collaborazione tra Luigi Ghirri (Scandiano, 5 gennaio 1943 - Roncocesi, 14 febbraio 1992), fotografo tra i protagonisti della scena contemporanea internazionale, e Gianni Celati (Sondrio, 10 gennaio 1937 - Brighton, 3 gennaio 2022), critico, traduttore, scrittore e cineasta. Al centro del percorso espositivo un ampio corpus di fotografie realizzate da Luigi Ghirri tra il 1989 e il 1991, durante i sopralluoghi e la... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pedalando verso la Foce del Po

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