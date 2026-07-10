A poche ore dal concerto di Katy Perry al Lucca Summer Festival, le mura della città sono state il palco di un flash mob organizzato da un gruppo locale di danza. L'evento, che ha coinvolto numerosi partecipanti, ha trasformato le strade e le mura storiche in una grande pista da ballo all'aperto. La manifestazione, di carattere solidale, si è svolta con musica, colori e movimento, attirando l'attenzione di residenti e visitatori. Un video dell'evento è stato condiviso online.

Lucca, 10 luglio 2026 - Le mura di Lucca si sono trasformate in una vibrante pista da ballo a cielo aperto. A poche ore dall'attesissimo concerto di Katy Perry al Lucca Summer Festival, la città è stata travolta dall'energia, dalla musica e dai colori di un flash mob organizzato dal gruppo Lucca Dance Zumba For Meyer. Ospite d’eccezione la Zumba Jammer Valentina Lottini che ha coreografato per l’occasione il brano Hot and Cold della popstar statunitense. L'evento ha catturato l'attenzione di cittadini, turisti e fan in trepidante attesa per l’artista internazionale, unendo la febbre del grande festival musicale ad uno scopo benefico di fondamentale importanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Lucca.

© Lanazione.it - Lucca balla aspettando Katy Perry: successo per il flash mob solidale – IL VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vacanze romane per Katy Perry. La carta di credito nella Fontana di TreviI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Flash mob solidale sulle Mura in favore del Meyer aspettando il concerto di Katy Perry

Lucca Summer Festival 2026 al via: si parte con Ludovico Einaudi e David Byrne, aspettando Katy Perry e ZuccheroIl Lucca Summer Festival 2026 ha iniziato con i concerti di Ludovico Einaudi e David Byrne.

Un flash mob sulle Mura con Lucca Dance Zumba for Meyer, aspettando Katy PerryDietro il divertimento c'è un cuore grande e un obiettivo serio: il sostegno concreto all'ospedale pediatrico fiorentino ... luccaindiretta.it

Lucca balla aspettando Katy Perry: flash mob sulle Mura per il MeyerL'iniziativa di Lucca Dance Zumba for Meyer, sulle note di 'Hot and cold', apre il calendario degli eventi benefici 2026 ... luccaindiretta.it