PISTOIA Dopo le tante segnalazioni per bivacchi, degrado, sporcizia e insicurezza, per la Galleria Nazionale arriva una buona notizia. Perché se da una parte è vero che la presenza delle forze dell’ordine è un modo efficace per rassicurare i cittadini, è altrettanto vero che a rendere sicuro un posto sono i presidi sociali che lo rendono vivo: bar, negozi, attività di vicinato, botteghe. E per la Galleria Nazionale, dopo le ripetute richieste di aiuto da parte dei residenti, arriva una notizia molto attesa. Dopo dodici anni uno dei fondi sfitti del passaggio fra via Atto Vannucci e via della Costituzione tornerà infatti ad essere attivo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta al degrado in Galleria Nazionale. Dopo dodici anni riapre un fondo

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