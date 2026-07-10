Lo United presenta il nuovo Old Trafford mentre sul nuovo San Siro tutto tace | è l' ennesimo smacco all' Italia

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente la posizione del nuovo stadio Old Trafford, che sostituirà l’attuale impianto. Il progetto prevede la costruzione di una nuova struttura al medesimo sito, con dettagli ancora da definire. Nel frattempo, non ci sono aggiornamenti riguardo al nuovo San Siro, che rimane in attesa di sviluppi. La presentazione del nuovo Old Trafford rappresenta un passo concreto nel processo di rinnovamento dello storico impianto.

Il Manchester United ha presentato ufficialmente la location dove sorgerà il nuovo stadio Old Trafford, che prenderà il posto del vecchio "Teatro dei sogni". Un impianto avvenieristico, che dovrebbe diventare uno dei più grandi al mondo, e sorgerà a pochissime centinaia di metri dalla struttura precedente. Cosa ci ricorda? Un altro stadio che doveva sorgere nei pressi di quello già presente, e di cui al momento si sono perse le tracce: il nuovo San Siro di Milano. E mentre altrove si abbatte senza problemi un monumento del calcio mondiale come Old Trafford, arena per prestigio quantomeno paragonabile al Meazza, per fare spazio al futuro ma nel rispetto della storia, qui ci si perde tra giunte, decreti, ricorsi, comitati di quartiere, mesi di attesa, stop al progetto e campagne elettorali volte a distruggere e non a costruire. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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MAN UNITED SUBMIT £45M BID FOR ÉDERSON. OLD TRAFFORD MOVE SHAKES SERIE A!

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