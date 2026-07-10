Dua Lipa ha confermato che quest’estate si indossano infradito chunky. La cantante si aggiunge a una serie di star come Hailey Bieber, Taylor Swift e Zendaya, che hanno già sfoggiato questo modello di calzature. La tendenza delle infradito spopola tra le celebrità e si prevede che continuerà a essere molto presente nella moda estiva.

Dopo Hailey Bieber, Taylor Swift e Zendaya (ma la lista è lunga) c’è una nuova it-girl che promette di diventare la nostra icona della moda di riferimento. Stiamo parlando di Dua Lipa che conquista i fan con le sue canzoni e per il suo stile. Sempre al passo con le tendenze, ma più spesso artefice di trend creati e lanciati da lei, ci conferma il ritorno di una scarpa che avevamo già intercettato, ma avevamo bisogno dell’approvazione delle celebs per indossarla all day. La scarpa infradito usata (e abusata) negli anni ’90, per diversi decenni è stata accantonata per poi ritornare trionfante e più cool di prima questa estate. Quando la moda chiama Dua Lipa risponde con un modello che si discosta dalla tradizione perché alla suola bassa sostituisce quella chunky, che non vediamo l’ora di inserire nel nostro guardaroba anche noi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lo avevamo predetto: questa è l’estate delle infradito chunky e Dua Lipa ce lo ha appena confermato

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