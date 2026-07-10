Oggi a Wimbledon si gioca la prima semifinale tra Arthur Fery e Sascha Zverev, mentre nel match serale Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic. La partita tra Sinner e Djokovic ha suscitato attenzione anche per le parole di Ljubicic, che ha avvertito Sinner di un possibile attacco da parte di Djokovic, ipotizzando che la sfida potrebbe trasformarsi in una vera battaglia. La giornata promette molte emozioni con due incontri di rilievo.

Il big match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, la curiosità sulla prima semifinale di giornata tra Arthur Fery e Sascha Zverev: la giornata di oggi a Wimbledon promette spettacolo. Ivan Ljubicic, ex numero 3 al mondo, ora talent di Sky che trasmette lo Slam londinese e tutto il tennis fino alle Atp Finals, è un osservatore privilegiato: gli abbiamo chiesto la sua lettura delle semifinali. Ivan, quello tra Sinner e Djokovic è l’incontro più atteso. Jannik ha risparmiato più energie, Nole ha giocato molto più a lungo. Quanto influirà tutto questo? "Dipende. Se giocano una grande partita e vanno al quinto set, allora potrebbe emergere una differenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ljubicic: "Occhio Sinner, Djokovic ti attaccherà. E se la partita diventasse una battaglia..."

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