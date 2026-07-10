LIVE MotoGP GP Germania 2026 in DIRETTA | comincia la prima sessione di libere!

Alle 10.55, il pilota ha segnato il miglior tempo in 1:21.002, salendo in testa alla classifica. Seguono a breve distanza un altro pilota e un terzo, distanziati di circa 0.18 secondi. La sessione di libere è in corso, con numerosi cambi di posizione tra i partecipanti. I tempi si aggiornano costantemente mentre i piloti cercano di migliorare le proprie prestazioni sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.55 Alex Marquez sale di colpi, adesso il pilota Gresini balza al comando in 1:21.002, poi Diggia a 0.181, quindi Bezzecchi, ora terzo a 0.377. 10.54 La scivolata di Marc Marquez @marcmarquez93 starts the day with a tumble at Turn 3! #GermanGP pic.twitter.com0fTx8y3SSV — MotoGP (@MotoGP) July 10, 2026 10.52 I primi tempi. Fabio Di Giannantonio segna il miglior crono girando in 1:21.183, seguito da Alex Marquez, secondo a 0.073. Bezzecchi quarto a 0.493. Martin undicesimo a 0.889. Ma siamo solo agli inizi 10.50 Nessun problema per Marquez che rientra ai box. 10.49 Strana scivolata per Marc Marquez in curva 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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