LIVE Italia-Belgio Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match delle azzurre

Le azzurre del volley femminile scendono in campo contro il Belgio nella partita di Nations League 2026. Le avversarie sono reduci da quattro sconfitte consecutive in VNL, tra cui l’ultima contro il Canada con il risultato di 3-1. La gara è in programma e sta per iniziare, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma di diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Le azzurre affronteranno delle avversarie sulla carta agibili, che vengono da quattro sconfitte di fila in VNL, tra cui quella di ieri contro il Canada per 3-1. 14.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio del match tra Italia e Belgio. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia e il Belgio valido per la seconda partita della terza settimana di Nations League volley femminile 2026, con le azzurre di Julio Velasco che giocano per la prima volta al completo e con tutte le big della nostra pallavolo disponibili: da adesso in poi, l’obiettivo è quello di trovare il miglior stato di forma possibile in vista delle Finals della competizione e dell’inizio degli Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it

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