"Il Rapporto fotografa un’Italia che cresce nei fondamentali economici, ma non corregge alcune fragilità strutturali ". È netto Emmanuele Massagli, professore dell’Università Lumsa, consigliere del Cnel e presidente di Aiwa e della Fondazione Tarantelli. Quali sono le fragilità persistenti? "La prima è il declino demografico, con conseguenze dirette su un welfare fondato sul lavoro e sui contributi. La seconda è il divario di genere: l’occupazione è a livelli record, trainata anche dal tempo indeterminato, ma il tasso femminile resta sotto la media europea. La terza è la stagnazione salariale, che riduce ricchezza diffusa e produce precarietà percepita anche con contratti stabili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’Italia cresce ma non basta: "Molte fragilità strutturali"

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Perché lItalia può andare in crisi in pochi giorni

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