L’Italia cresce ma non basta | Molte fragilità strutturali

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapporto evidenzia che l’Italia presenta segnali di crescita nei parametri economici, ma non riesce a risolvere alcune debolezze strutturali. Secondo un professore universitario, sebbene i dati siano positivi, permangono criticità nel sistema economico e sociale del Paese. La relazione si concentra sulla necessità di intervenire su queste vulnerabilità per migliorare la stabilità a lungo termine, senza però indicare specifici interventi o risultati ottenuti.

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"Il Rapporto fotografa un’Italia che cresce nei fondamentali economici, ma non corregge alcune fragilità strutturali ". È netto Emmanuele Massagli, professore dell’Università Lumsa, consigliere del Cnel e presidente di Aiwa e della Fondazione Tarantelli. Quali sono le fragilità persistenti? "La prima è il declino demografico, con conseguenze dirette su un welfare fondato sul lavoro e sui contributi. La seconda è il divario di genere: l’occupazione è a livelli record, trainata anche dal tempo indeterminato, ma il tasso femminile resta sotto la media europea. La terza è la stagnazione salariale, che riduce ricchezza diffusa e produce precarietà percepita anche con contratti stabili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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