Un’ondata di caldo intenso sta interessando l’Emilia-Romagna, con temperature che nei prossimi giorni potrebbero raggiungere i 38 gradi nelle zone interne e mantenersi elevate lungo la costa adriatica. La situazione è accompagnata da condizioni di afa e notti tropicali. Nel frattempo, sono previsti temporali che potrebbero interrompere temporaneamente questo periodo di caldo, ma la tregua sembra essere di breve durata.

Bologna, 10 luglio 2026 – La terza ondata di caldo, arrivata con puntualità svizzera in Italia, tiene nella cappa dell’afa anche l’ Emilia Romagna, con i termometri che nei prossimi giorni dovrebbero salire (o restare) fino a 38 gradi nelle zone interne, con clima afoso lungo la costa adriatica e le solite ‘notti tropicali’. Tuttavia, un lievissimo miglioramento (per così dire) dovrebbe arrivare nella giornata di domani, sabato 11 luglio, quando il caldo sarà controbilanciato dall’arrivo di temporali. Le piogge mitigheranno un po’ le alte temperature. Anche nella giornata di domenica 12 luglio i valori massimi saranno in leggera flessione. Allerta meteo per temporali, ecco le zone colpite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - L’irruzione dei temporali nel caldo torrido, allerta meteo. Ma la tregua è breve in Emilia-Romagna

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