Giovedì, due uomini ucraini si sono presentati in tribunale a Kiev con l’accusa di aver ucciso una donna coinvolta in un attentato nel Principato di Monaco il 29 giugno. La donna, ritenuta responsabile dell’attacco contro un oligarca ucraino, è stata uccisa, mentre l’obiettivo principale dell’attentato è sopravvissuto. La vicenda si collega a un episodio complesso che coinvolge diverse persone e ha avuto sviluppi giudiziari recenti.

Giovedì due uomini ucraini si sono presentati per la prima volta in tribunale a Kiev con l’accusa di aver ucciso Anastasiia Berezovska, la donna ritenuta responsabile dell’attentato contro l’oligarca ucraino Vadym Iermolaiev, compiuto nel Principato di Monaco lo scorso 29 giugno (Iermolaiev è sopravvissuto). Uno di loro, Vladyslav Reut, è un ufficiale del GUR, l’agenzia di intelligence militare del ministero della Difesa ucraino. L’altro, Vitalii Zhykovych, ha lavorato fino a poco tempo fa per l’SBU, l’agenzia dei servizi segreti ucraini che si occupa di controspionaggio e lotta al terrorismo. È una storia complicata e misteriosa e sono molte le cose che ancora non si sanno, tra cui il movente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’intricata storia dell’attentato nel Principato di Monaco, dall’inizio

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