L’ex attaccante dell’Inghilterra Wilson fa muovere il Brentford

Il Brentford ha firmato un contratto di un anno con Callum Wilson, ex attaccante del West Ham. La decisione è stata comunicata dopo la retrocessione del giocatore dal club di provenienza. Wilson, che ha lasciato il West Ham, si unisce alla squadra londinese per la prossima stagione. La notizia è stata diffusa dal sito 101greatgoals.

2026-07-09 17:57:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Brentford ha ingaggiato Callum Wilson con un contratto di un anno dopo che l’ex inglese ha lasciato il West Ham retrocesso. Il 34enne ha segnato 95 gol in Premier League per gli Hammers, il Newcastle e il Bournemouth e porta molta qualità ed esperienza nell’attacco dei Bees. Wilson ha segnato sette gol e fornito un assist in 35 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione con il West Ham, di cui 12 da titolare. “C’è una qualità incredibile nello spogliatoio e oggi ho incontrato persone che sono tutte molto accoglienti. Qui si respira quella sensazione di famiglia quindi, come ho detto, non vedo l’ora di iniziare”, ha detto Wilson. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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