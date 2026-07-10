Alle 21 nella chiesa di Lido di Classe si terrà l'apertura della tredicesima edizione di ‘Les Soirées Musicales’. La serata segna l'inizio di un ciclo di eventi musicali che si svolgeranno nel corso dell'estate. L'ingresso è libero e l'evento si svolge in un contesto religioso. La manifestazione coinvolge diversi artisti e musicisti, offrendo un palinsesto di concerti e performance.

Serata musicale a Lido di Classe. Questa sera alle 21 nella chiesa di Lido di Classe avrà inizio una nuova edizione del , arrivate quest’anno alla tredicesima edizione. Si tratta di una serie di 5 concerti organizzati dalla cooperativa Emilia Romagna Concerti in collaborazione con la parrocchia di Savio, l’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e il Comune di Ravenna. Il concerto di apertura è affidato al flautista ravennate Alessandro Emiliani, da molti anni attivo come solista, come professore d’orchestra e come docente appassionato e impegnato nella diffusione della musica. Accompagnato dal pianista Alessandro Guidi eseguirà musiche di Bach, Mouquet, Massenett, Andersen, Gade e Popp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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N 185 Soirées musicales de Kabylie

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