L’erede | le anticipazioni trama e cast della puntata di oggi

L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 10 luglio. Questa sera, venerdì 10 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammaticasentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). I festeggiamenti delle nozze si celebrano in un clima carico di tensione, che esplode durante il ballo tra Serhat e Yildiz. Melek irrompe sulla scena e, accecata dal dolore, affronta Serhat davanti a tutti, accusandolo di averle promesso un amore che non ha mai avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente. La rottura è violenta e umiliante: la ragazza lo lascia tra lo shock generale, trasformando la festa in scandalo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Lerede arriva su Canale 5: trama, cast e segreti della nuova dizi turca

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