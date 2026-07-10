L’Erede anticipazioni puntata di venerdì 17 luglio 2026
Nel prossimo episodio de L’Erede, in onda venerdì 17 luglio 2026, si assisterà a una crescente tensione a causa della faida con i Kordagli. Il personaggio di Serhat riporta Yildiz nella villa con l’obiettivo di terminare il suo matrimonio e di stare esclusivamente con Melek. La scena si svolge in un contesto di conflitto tra le fazioni, senza ulteriori dettagli sui risvolti specifici della vicenda.
Alta tensione in arrivo nel prossimo appuntamento de L’Erede, in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 17 luglio 2026. Dato che la faida con i Kordagli non accenna a diminuire, Serhat riporta Yildiz nella villa per porre fine al suo matrimonio e stare soltanto al fianco di Melek. Tuttavia, la situazione degenera e alla fine è proprio Yildiz a rischiare la vita, dati i principii ferrei del fratello Asir. Di seguito le anticipazioni degli episodi. Sultan sogna Sevde che entra nella sua camera mentre dorme e tenta di soffocarla. Da sveglia, continua a provare la sensazione del tentato omicidio e resta nel dubbio che non si sia trattato davvero di un sogno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
L'erede Anticipazioni Puntata 10 Venerdi 24 Luglio - Canale 5
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