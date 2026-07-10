Alta tensione in arrivo nel prossimo appuntamento de L’Erede, in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 17 luglio 2026. Dato che la faida con i Kordagli non accenna a diminuire, Serhat riporta Yildiz nella villa per porre fine al suo matrimonio e stare soltanto al fianco di Melek. Tuttavia, la situazione degenera e alla fine è proprio Yildiz a rischiare la vita, dati i principii ferrei del fratello Asir. Di seguito le anticipazioni degli episodi. Sultan sogna Sevde che entra nella sua camera mentre dorme e tenta di soffocarla. Da sveglia, continua a provare la sensazione del tentato omicidio e resta nel dubbio che non si sia trattato davvero di un sogno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - L’Erede, anticipazioni puntata di venerdì 17 luglio 2026

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L'erede Anticipazioni Puntata 10 Venerdi 24 Luglio - Canale 5

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