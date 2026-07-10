L' energia esplosiva del Festival au Désert nell' abbraccio delle Cascine a Firenze

Durante il Festival au Désert nelle Cascine di Firenze si sono alternati momenti di emozione e di festa. La musica ha coinvolto il pubblico, portando a lacrime e sorrisi, prima di chiudere con un addio collettivo. La manifestazione, che si tiene ogni anno, ha visto artisti e spettatori condividere esperienze intense, tra ritmi energici e momenti di riflessione. Alla fine, l’evento si è concluso con un senso di nostalgia tra i presenti.

Al Festival au DÃ©sert prima si piange, poi si vola. Per poi piangere ancora una volta, quando la festa finisce. Si piange perchÃ© lâ??annuale appuntamento di Fabbrica Europa dedicato alla cultura e alla musica del Mali, dei tuareg e del Sahara - il desert blues - con la direzione artistica di Maurizio Busia, non Ã¨ solo questione di musica, ma un racconto corale e sociale di un dramma in atto da un decennio: la tragedia politica e umanitaria del Mali in guerra e dei suoi straordinari artisti spesso profughi. Si piange pensando al massacro in atto e al tentativo di sopravvivenza di un'intera cultura, ma subito si vola di forza e di gioia non appena attaccano gli strumenti i musicisti che ogni estate firmano questa manifestazione. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

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