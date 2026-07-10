Legge elettorale manovra e partito La Meloni d’Italia si prepara al voto

Pier Silvio Berlusconi ha commentato un’ipotesi di alleanza con Vannacci, sottolineando che aspetterà di vedere il programma prima di esprimersi. Le sue parole sono considerate un elemento che alimenta il dibattito sulla nuova legge elettorale. La discussione si concentra sulla coerenza tra i programmi delle forze politiche e le possibili alleanze in vista del voto. La questione delle alleanze politiche resta centrale nel panorama elettorale attuale.

Le parole di apertura di Pier Silvio Berlusconi su un’ipotesi di alleanza con Roberto Vannacci («la propaganda è propaganda e Vannacci lo sa molto bene, aspettiamo di vedere il programma e vedremo se è coerente con quello del centrodestra») sono benzina nel motore della nuova legge elettorale. Le perplessità di alcuni esponenti del centrodestra riguardano infatti l’ipotesi che Futuro nazionale corra da solo alle prossime politiche, o che Forza Italia ponga un veto sull’alleanza col generale. Se invece, come sembra di capire dalle ultime dichiarazioni, l’accordo si può fare e probabilmente si farà, allora la soglia del 42% per conquistare il premio di maggioranza è più che a portata di mano. 🔗 Leggi su Laverita.info

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VANNACCI CONTRO MELONI: CENTRODESTRA SPACCATO

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