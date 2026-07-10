Le quotazioni di De Bruyne sono in calo col Belgio e anche oggi Garcia ha il dubbio se schierarlo

Da ilnapolista.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le quotazioni di De Bruyne con il Belgio sono in calo, e anche oggi l’allenatore si trova a valutare se inserirlo in campo. La sua presenza resta incerta, mentre il calo delle prestazioni si riflette nelle recenti partite del Mondiale. Nessuna decisione è stata ancora ufficializzata, e il tecnico continua a ponderare l’opzione di schierarlo o meno.

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Il momento di  De Bruyne  col  Belgio  è il rovescio della medaglia di questo Mondiale, e anche oggi Rudi Garcia si porta dietro un dubbio: schierarlo o no. Come racconta  La Gazzetta dello Sport, tra Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere corrono quasi dieci anni di differenza e, soprattutto, sensazioni contrapposte: i due hanno giocato quasi lo stesso numero di minuti, 290 contro 267, ma i percorsi sono opposti. Il  giocatore del Napoli  è in sofferenza. Il 28 giugno ha compiuto 35 anni e, scrive la rosea, sta facendo “ la transizione da bandiera a uomo del gruppo”. Titolare nelle prime quattro uscite ma con un minutaggio costantemente decrescente dalla seconda, è  rimasto in panchina nel vittorioso assalto al fortino degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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