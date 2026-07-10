le prime pagine di oggi

Le prime pagine dei quotidiani di oggi si concentrano su due argomenti principali. Da una parte, si segnalano nuovi attacchi in Medio Oriente, con il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz quasi interamente bloccato. Dall’altra, si riportano le indagini legali che coinvolgono un conduttore televisivo e un imprenditore, nel contesto di un procedimento giudiziario. Entrambi i temi sono al centro dell’attenzione editoriale e politico, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Le prime pagine dei quotidiani di oggi, venerdì 10 luglio, sono dedicate perlopiù a due grossi temi. I nuovi attacchi in corso in Medio Oriente, con il transito delle navi dallo stretto di Hormuz quasi completamente azzerato, e il caso che coinvolge il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e l’imprenditore Valter Lavitola. La Stampa apre sui due militari russi che lavoravano all’ambasciata russa in Italia espulsi con l’accusa di spionaggio, e i quotidiani sportivi su notizie di calciomercato, corredate dalla vittoria della Francia sul Marocco con la qualificazione per le semifinali dei Mondiali di calcio. Pur avendo attraversato una crisi... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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