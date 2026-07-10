le 10 migliori partite dei mondiali 2026 finora

Durante i Mondiali 2026 sono state protagoniste partite con diverse sorprese. Sono state registrate vittorie di squadre considerate sfavorite, rimonte nel finale e una partita in cui la Germania è uscita sconfitta ai rigori. Questi incontri sono stati tra i più commentati finora, evidenziando risultati inaspettati e momenti decisivi. La competizione continua a offrire partite intense e imprevedibili, rendendo il torneo particolarmente seguito dagli appassionati di calcio.

Breaking: La Coppa del Mondo 2026 ha vissuto finora alcuni momenti straordinari, tra cui vittorie perdenti, rimonte tardive e la Germania che in qualche modo perde ai rigori. Con solo otto partite alla fine, è giusto dire che, almeno sul campo, questo torneo potrebbe essere ricordato come uno dei migliori a memoria d’uomo. Ecco, senza ordine particolare, le dieci migliori partite del torneo finora. Gioca al nostro pronostico GRATUITO e vinci £ 1.000. Capo Verde – Spagna 0-0 – Gruppo H – 15 giugno. Il portiere di Capo Verde Vozinha si è annunciato al mondo contro la Spagna (Credito immagine: Getty Images) Alcuni potrebbero dire che un pareggio a reti inviolate non rientra nella lista delle “migliori partite”, ma le circostanze che circondano la partita di apertura di Capo Verde contro la Spagna significano che merita di essere festeggiato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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