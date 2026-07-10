La società di via Copparo ha annunciato ufficialmente il passaggio di proprietà. Dopo l'aggiudicazione del marchio della Spal, la gestione è passata da un gruppo argentino a uno maltese. La comunicazione conferma il nuovo proprietario, portando a termine il cambio di gestione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulle modalità o le tempistiche del passaggio. La società continuerà a operare sotto la nuova guida, senza ulteriori annunci ufficiali.

Adiós señor Marengo, welcome mister Portelli! Come ampiamente previsto, a poche ore di distanza dall’aggiudicazione del marchio della Spal, la società di via Copparo è passata ufficialmente dalla proprietà argentina a quella maltese. Il nuovo patron del club biancazzurro è Joseph Portelli (foto), che ha nominato Ceo il suo braccio destro Marcel Bonnici. "Joseph Portelli, per tramite di JP Football Holdings Ltd., è il nuovo proprietario di Ars et Labor – recita il comunicato –. L’acquisizione ha effetto immediato, a seguito dell’accordo sottoscritto a Roma con i precedenti proprietari, Juan Martin Molinari e Andrès Adolfo Marengo. Ai tifosi desideriamo rivolgere un messaggio chiaro: il nostro impegno sarà totale nel riportare la squadra al livello che la sua storia e la sua tradizione meritano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’annuncio di Portelli: è il nuovo proprietario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Frosinone ha un nuovo proprietario, Stirpe: "Hanno messo tanti milioni"Il Frosinone Calcio è passato a una piattaforma di investimento statunitense, Clara Vista, che ha acquisito la maggioranza.

Lotito nuovo proprietario della Reggina, cosa dice il controverso regolamento sulle multiproprietàClaudio Lotito sta per diventare il nuovo proprietario della Reggina, ma l’accordo può procedere solo se il club rimane in Serie D.

Temi più discussi: Ars et Labor, c’è l’ufficialità: Josep Portelli è il nuovo proprietario; Dossier Ars et Labor, palla ai maltesi: i primi passi del patron Portelli; Portelli vuole Antenucci; Ars et Labor, è ufficiale: società venduta a Portelli. Dall’Argentina a Malta: ricomincia tutto.

Portelli's announcement: he is the new ownerThe acquisition of the Maltese businessman from the Argentinians is official: We will honor the club's past. Marcel Bonnici will be CEO. sport.quotidiano.net

L’annuncio di Portelli: è il nuovo proprietarioUfficiale l’acquisizione dell’imprenditore maltese dagli argentini: Onoreremo il passato del club. Marcel Bonnici sarà il Ceo ... msn.com

Perché aggiungere il Journeyman e il Ramhead al tuo esercito Kithguard? reddit