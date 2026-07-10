L’Ancona continua a crescere | dieci acquisti La mediana trova Menghi dopo Messori

L’Ancona ha annunciato l’ingaggio di Emanuele Menghi, portando il totale dei nuovi acquisti a dieci. La società ha comunicato l’accordo con il centrocampista, rafforzando così la rosa in vista della stagione. Menghi si aggiunge a Messori, già presente, completando il reparto mediano. La squadra continua a rafforzarsi con nuovi innesti, senza ulteriori dettagli sui contratti o le modalità dell’operazione.

Decimo giocatore per l’ Ancona che cresce numericamente giorno dopo giorno: la società ieri ha ufficializzato l’atteso accordo con il centrocampista Emanuele Menghi. "Mediano di ruolo, Menghi si distingue per una spiccata duttilità tattica – così lo descrive l’Ancona –: grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche, infatti, può disimpegnarsi con successo anche come centrocampista centrale, offrendo diverse soluzioni tattiche allo scacchiere biancorosso. Visione di gioco, sostanza e intelligenza tattica: Emanuele è pronto a mettere le sue doti al servizio della squadra". Menghi, romano classe 2001 cresciuto calcisticamente nella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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