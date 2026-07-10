L’altro calcio non c’è solo il Mondiale

Nel campionato Uisp città metropolitana di Napoli, gli spalti della Schiana Arena di Monterusciello sono stati pieni di pubblico. La competizione ha attirato numerosi spettatori, offrendo emozioni simili a quelle di un Mondiale. La partita si è svolta senza incidenti, con i giocatori che hanno dato vita a un match intenso. La manifestazione si conferma come un momento importante per il calcio amatoriale locale, coinvolgendo appassionati di tutte le età.

Ci sono emozioni da Coppa del Mondo anche vicino casa. È il campionato Uisp città metropolitana di Napoli che ha visto spalti gremiti alla Schiana Arena di Monterusciello. Il Team Mediterraneo si aggiudica il trofeo battendo l’Atletico Monteruscello per 3-0 nella finale giocata il 9 luglio. Lo stadio, esaurito in ogni ordine di posto, ha mostrato il volto migliore dello sport: competizione, passione e condivisione. La gara si è messa subito in discesa per il Team Mediterraneo con un gol nei primi cinque minuti; il raddoppio è arrivato nei minuti di recupero del primo tempo, complicando ulteriormente la rimonta avversaria. Nella ripresa la squadra vincitrice ha controllato il match e suggellato la vittoria con il terzo gol. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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