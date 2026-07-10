L’abbazia di Wilhering, situata in Alta Austria, è nota per i suoi interni in stile Rococo, considerati tra i più belli al mondo. Le pareti e le decorazioni sono ricche di dettagli dorati, affreschi e stucchi elaborati, che creano un’atmosfera di eleganza e leggerezza. La struttura si sviluppa su più livelli, con un chiostro centrale e una chiesa che si affaccia su un paesaggio verde. La sua architettura riflette un’evoluzione artistica tipica del XVIII secolo.

Ci sono luoghi nel mondo che non si spiegano, si vivono. Luoghi dove l’architettura smette di essere pietra e diventa emozione, dove l’occhio non sa dove posarsi perché ogni centimetro racconta qualcosa. L’Abbazia di Wilhering, nascosta in un angolo quieto dell’Alta Austria a soli otto chilometri da Linz, è uno di questi posti. Un monastero cistercense fondato nell’anno 1146 che, attraverso secoli di fede, catastrofi e rinascite, ha saputo trasformare la propria chiesa abbaziale in quello che lo storico dell’arte tedesco Cornelius Gurlitt ha definito senza esitazione il capolavoro più straordinario dello stile Rococo nel mondo di lingua tedesca. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - L’abbazia di Wilhering: il Rococo più bello del mondo si nasconde in un villaggio dell’Alta Austria

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