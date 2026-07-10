La voce dei comitati | Furti spaccio e degrado ormai in tutti i quartieri E le istituzioni? Immobili

In diversi quartieri di Modena, i residenti denunciano un aumento di furti, spaccio e degrado. Le forze dell’ordine sono presenti, ma i cittadini chiedono più interventi concreti. Le zone più colpite mostrano edifici abbandonati e strade poco illuminate, mentre le persone si muovono con timore. Le richieste di sicurezza si moltiplicano, ma le risposte delle istituzioni sembrano tardare.

Da una parte e dall’altra di Modena la richiesta dei cittadini è sempre la stessa: "Vogliamo più sicurezza ". Spaccio, furti, rapine spaventano i residenti di tutta la città. Il comitato Villaggio Zeta, senza mezzi termini, attacca l’Amministrazione affermando di sentirsi preso in giro. "I furti sono all’ordine del giorno sulle auto, nelle abitazioni – dicono – Hanno rubato anche una borsa in chiesa durante la messa e il parroco si è raccomandato che durante la comunione i fedeli si portino dietro le borse. Siamo stati ricevuto in Comune – raccontano – ma è stata l’ennesima delusione". Il comitato parla di un "vero e proprio muro di gomma dell’amministrazione su tutta la linea". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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