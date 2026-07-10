la scomparsa dei dischi fisici della playstation non piace a nessuno

Sony ha annunciato che dal 2028 smetterà di produrre dischi fisici per le console PlayStation. La decisione ha suscitato numerose reazioni negative, poiché la maggior parte dei giochi viene ormai acquistata digitalmente. La mossa potrebbe influenzare le modalità di accesso e utilizzo dei giochi, generando discussioni tra consumatori e addetti ai lavori. La decisione riguarda esclusivamente la produzione di supporti fisici, mentre le vendite digitali continueranno.

Anche se ormai la grande maggioranza dei videogiochi viene acquistata digitalmente, l’annuncio con cui Sony ha anticipato che dal 2028 non stamperà più dischi per le sue console PlayStation è stato molto discusso e contestato, soprattutto perché rischia di rendere più complicato il modo in cui si accede e si utilizzano. Analisti e giornalisti lo hanno descritto come un cambiamento che avrà conseguenze profonde sul settore e sul modo in cui le persone fruiscono dei videogiochi, e che ridurrà o eliminerà possibilità che fino a oggi erano date per scontate, come rivendere i dischi, prestarli, possederli fisicamente e quindi poter giocare in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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