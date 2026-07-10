La piazza principale di Muro Leccese è stata chiusa al traffico per un matrimonio. Durante l’evento, la piazza è stata decorata con addobbi bianchi e allestiti tavoli per il ricevimento. La cerimonia ha coinvolto Marta Costa e Simone Passaseo, che hanno scelto lo spazio pubblico per celebrare le loro nozze. La scena è stata allestita con un’atmosfera festosa, con i partecipanti che hanno assistito alla festa all’aperto.

Piazza del Popolo, a Muro Leccese, addobbata di bianco e con i tavoli imbanditi a festa: la scena è quella di un matrimonio, non storico o dell'archivio dei ricordi, ma la fotografia delle nozze di Marta Costa e Simone Passaseo. La sposa è una che di location incantevoli e di matrimoni è esperta, visto che il Gibò Luxury Club & Wedding, a pochi passi da Santa Maria di Leuca, è il locale di famiglia, una delle location più esclusive e spettacolari d'Italia, premiata come miglior club d'Italia e firma dei matrimoni più esclusivi. Per le loro nozze Marta Costa e il suo fidanzato cercavano una chiesa con una piazza vicina e così Piazza del Popolo, grazie alla loro wedding planner, è diventata il teatro della loro festa nuziale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - La piazza del paese chiusa per matrimonio: le nozze da sogno dell?erede del Gibò

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