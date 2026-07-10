In due anni, Leapmotor ha conquistato una quota significativa del mercato italiano, sconvolgendo le dinamiche di vendita. I concessionari di Stellantis hanno iniziato a distribuire veicoli provenienti dalla Cina, tra cui il modello B05. Questa evoluzione si inserisce in un quadro di politiche europee orientate alla mobilità sostenibile, che hanno favorito l’ingresso di nuovi attori nel settore automobilistico italiano.

I concessionari Stellantis hanno aperto le porte tricolori alla Cina. E ora arriva la B05. Scacco matto al mercato italiano in quattro mosse. A spiegare come sia stato possibile che le politiche green dell’Ue abbiano sconquassato le vendite tricolori lo spiega, in maniera paradigmatica, la parabola di Leapmotor. A livello globale, il marchio è apparso nel 2019: le 1.037 unità vendute quell’anno sono diventate quasi 597.000 nel 2025. E a metà 2026 il dato si attesta già su 356.000 unità vendute. Fuori dalla Cina, Leapmotor realizza il 15% di vendite in Europa. «Stiamo crescendo sottovoce», spiega Federico Scopelliti, country manager Leapmotor per l’Italia, «e il milione e mezzo di veicoli venduti nel mondo è un dato che lo dimostra. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La parabola Leapmotor: così in due anni ha sconquassato il mercato italiano

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