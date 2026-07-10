La nuova serie di Netflix, disponibile in otto episodi, presenta una visione realistica e meno idealizzata della conquista del West, differenziandosi dall'originale. La narrazione si ispira maggiormente ai romanzi semiautobiografici di Laura Ingalls Wilder, offrendo un'interpretazione più fedele allo spirito delle opere. La produzione riprende un cult degli anni Settanta e Ottanta, proponendo un approccio più crudo e meno romantico rispetto alla versione precedente.

C on La Casa nella prateria, la novità Netflix disponibile in 8 episodi, la serialità fa un tuffo nel passato per riprendere un cult degli anni ’70 e ’80. La saga della famiglia Ingalls e la loro avventura lungo la rotta del selvaggio West ha conquistato intere generazioni di spettatori. Questo grande classico della tv, tratto dai romanzi di Laura Ingalls Wilder (1867 – 1957), aveva davvero bisogno di un reboot? Al netto di una storia a tratti noiosa e perbenista, questa novità ha l’indubbio merito di aver dato spazio alla voce dei nativi americani, arricchendo il racconto di cruda realtà e meno poetica invenzione. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › “Il bene comune” di Rocco Papaleo arriva oggi su Netflix La casa nella prateria, trama della serie Netflix in 8 episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova serie colpisce per la visione non rosea della conquista del west e per un efficace realismo. Ed è molto più aderente allo spirito dei romanzi semiautobiografici di Laura Ingalls Wilder dell'originale

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