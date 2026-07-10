La nuova celebrità australiana è un elefante marino

Si chiama Neil e nel suo soggiorno lungo le coste della Tasmania è diventato popolare sui social per i suoi comportamenti imprevedibili Neil è un individuo di elefante marino nato in Tasmania, pesa una tonnellata e ogni anno torna sulle coste dell’isola nel sud dell’Australia, finendo inevitabilmente per attirare moltissimi curiosi. La sua presenza crea anche qualche problema: sui social e sui giornali sono circolati video e fotografie che lo mostrano mentre dorme in mezzo alla strada, abbatte coni stradali e recinzioni di legno, oppure ancora urta cabine telefoniche. Esiste anche una pagina Instagram dedicata a lui con più di 200mila follower, dove vengono pubblicati aggiornamenti, foto e video di momenti più o meno spassosi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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