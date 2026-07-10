Juve e Atletico Madrid stanno discutendo nuovamente di Sorloth, mentre si valutano le possibilità di un trasferimento. La Juventus sta considerando l’ipotesi di cedere Cambiaso, con l’idea di un possibile scambio o vendita. Le due società si incontreranno solo dopo aver analizzato le proprie disponibilità e bisogni, dato che entrambe hanno diverse esigenze in attacco e in altre aree della rosa. Le trattative sono ancora in fase preliminare e non ci sono ancora accordi ufficiali.

Juve e Atletico Madrid si ritroveranno attorno al tavolo non prima di aver compreso bene le proprie disponibilità, in quanto di esigenze in comune ne hanno abbastanza. È una traccia di mercato e non ancora una trattativa aperta, dal momento che i nomi in ballo potrebbero essere molti. Il primo che può avviare la discussione è quello di Nico Gonzalez, che è di proprietà della Juve ma non vuole rientrare a Torino come chiesto da Spalletti: l’intenzione dell’Atletico è di trattenerlo, ma a condizioni ben diverse da quelle concordate a inizio del prestito, così il confronto è destinato a intrecciarsi con altre piste. Spalletti vuole un centravanti fisico e chi meglio di Sorloth, che ha espresso pure gradimento alla destinazione torinese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve e Atletico Madrid tornano a parlare di Sorloth. E c'è l'idea Ruggeri se parte Cambiaso

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Juventus, c'è apertura dell'Atletico Madrid per la cessione di Sorloth: le news di calciomercato

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