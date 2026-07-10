Italia Mancini mette la freccia su Conte | vicino il ritorno Resta il rebus dt

Il nuovo presidente della federazione italiana sta lavorando per trovare un nuovo direttore tecnico, definendo questa settimana come decisiva per la scelta. La nazionale italiana si sta preparando a ripartire dopo la sconfitta di Zenica e si cerca un allenatore che possa guidare il rilancio. Tra i nomi sul tavolo, il ritorno di un ex ct è tra le possibilità, ma la decisione definitiva ancora non è stata annunciata. La scelta del tecnico è al centro delle prossime mosse della federazione.

La Nazionale cerca ancora il modo di ripartire dopo la drammatica notte di Zenica e il compito è nelle mani del nuovo presidente federale, Giovanni Malagò, che in queste settimane sta cercando la formula e gli uomini giusti per la rinascita e vuole partire dal direttore tecnico: "Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Spero nel weekend di calmare l'agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere una sorpresa" ha detto ieri., In attesa di definire il futuro Direttore Tecnico, sembra prendere sempre più piede l'opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'ex ct azzurro, già in carica dal 2018 al 2023, avrebbe messo la freccia sugli altri candidati per il ruolo di ct (Antonio Conte su tutti). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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