Istat | cresce speranza di vita in buona salute ma prevenzione resta sfida

Da tv2000.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La speranza di vita in buona salute in Italia è in aumento, secondo un rapporto dell’Istat. La mortalità prematura per le principali malattie croniche continua a diminuire. Tuttavia, la prevenzione resta una sfida significativa.

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Aumenta in Italia la speranza di vita in buona salute e continua a ridursi la mortalità prematura per le principali malattie croniche. È quanto emerge da un rapporto dell’Istat. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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