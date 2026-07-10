Inps l?occupazione traina i conti | il Mezzogiorno recupera terreno

L’Inps ha annunciato che l’occupazione in Italia continua a salire, con il Mezzogiorno che mostra segnali di recupero. Nel venticinquesimo Rapporto annuale, si evidenzia come le nuove assunzioni abbiano contribuito a rafforzare i conti pubblici. I dati indicano un aumento di posti di lavoro nelle regioni meridionali, contrastando la tendenza negativa degli anni precedenti. La crescita occupazionale si riflette anche in una riduzione delle disoccupazioni.

L’occupazione, in Italia, continua a crescere. Ma il dato più interessante, nel venticinquesimo Rapporto annuale dell’Inps, presentato ieri dal presidente dell’Istituto, Gabriele Fava e dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, è che questa volta la spinta arriva dal Mezzogiorno, confermando un recupero che non cancella i divari storici, ma segnala un cambio di passo. I NUMERI Nel 2025 gli assicurati Inps hanno raggiunto quota 27,2 milioni, con 244mila unità in più rispetto al 2024 e 1,7 milioni in più rispetto al periodo pre-pandemico. Mai così tanti. Ma se tra il 2014 e il 2019 le regioni settentrionali erano cresciute più velocemente,... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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