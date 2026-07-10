IncantoMarche il viaggio continua Marcorè e Bollani in cammino

IncantoMarche, il festival musicale nato da RisorgiMarche, prosegue con una nuova tappa alle 18. La giornata prevede un incontro tra un attore e un musicista, che dialogano attraverso musica, racconti, canzoni e aneddoti. La manifestazione si svolge nella regione e coinvolge artisti in performance che uniscono vari generi e stili. La programmazione continuerà con altri eventi nelle prossime settimane, mantenendo il focus sulla promozione culturale e musicale locale.

Una conversazione che lega musica, racconti, canzoni e aneddoti. Oggi nuova tappa di IncantoMarche: il festival musicale nato dall’evoluzione di RisorgiMarche: alle 18.30 Neri Marcorè dialoga con Stefano Bollani in una piacevole dimensione amichevole, rilassata, nella bellissima scenografia del paesaggio naturale del Monte Moscosi, tra Apiro e Poggio San Vicino, in provincia di Macerata. Bollani, compositore, pianista e cantante, è un ospite molto atteso. Il percorso a piedi per arrivare all’evento parte da Pian dell’Elmo. L’itinerario è poco impegnativo, con dislivello minimo, e attraversa un tratto di bosco ombreggiato, aggirando il Monte Moscosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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