Inaugurata dagli amici della mountain bike la via di Piero Puccetti
A poco più di tre mesi dalla morte di un imprenditore di 78 anni originario di Bagni di Lucca, è stata inaugurata una via dedicata a lui dagli amici della mountain bike. La cerimonia si è svolta nel territorio di Coreglia, dove si trova il comune di residenza dell’imprenditore. L’evento ha coinvolto i membri del gruppo, che hanno deciso di intitolare una strada in suo ricordo. La nuova denominazione è stata ufficializzata durante l’iniziativa.
COREGLIA A distanza di poco più di tre mesi dalla scomparsa di Piero Pucceti, imprenditore di Piano di Coreglia di 78 anni, nativo di Bagni di Lucca e grande sportivo, appassionato prima di bici da strada poi di mountain bike, il gruppo composito di amici che con lui condivideva da decenni avventure su vie e sentieri montani, hanno deciso di rendere la sua figura immortale attraverso la memoria condivisa. Un legame emotivo molto vivido, che li ha portati a riunirsi per progettare una iniziativa particolare partita dalla condivisione di un ricordo speciale relativo a un percorso ardito che Piero si ostinava a compiere, a differenza dei suoi... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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