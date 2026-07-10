inaugurata dagli amici della mountain bike la via di piero puccetti

Notizia in breve

A poco più di tre mesi dalla morte di un imprenditore di 78 anni originario di Bagni di Lucca, è stata inaugurata una via dedicata a lui dagli amici della mountain bike. La cerimonia si è svolta nel territorio di Coreglia, dove si trova il comune di residenza dell’imprenditore. L’evento ha coinvolto i membri del gruppo, che hanno deciso di intitolare una strada in suo ricordo. La nuova denominazione è stata ufficializzata durante l’iniziativa.