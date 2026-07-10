Impianti dentali | i rischi da conoscere e come prevenire le complicanze nel tempo

Gli impianti dentali sono utilizzati per sostituire denti mancanti, ripristinando masticazione, stabilità ed estetica. Tuttavia, comportano rischi come infezioni, infiammazioni e problemi ossei. La prevenzione prevede controlli regolari, igiene orale accurata e attenzione alle eventuali complicanze. La procedura richiede una valutazione preliminare e un follow-up costante per monitorare eventuali alterazioni o complicazioni nel tempo.

Gli impianti dentali sono una soluzione consolidata per sostituire uno o più denti mancanti, grazie alla capacità di ripristinare funzione masticatoria, stabilità ed estetica del sorriso. Il loro successo dipende da un processo biologico chiamato osteointegrazione, attraverso il quale l’impianto si integra con l’osso mascellare o mandibolare. Sebbene gli impianti offrano risultati affidabili e duraturi, la loro stabilità nel tempo può essere influenzata da diversi fattori. Una corretta prevenzione e controlli periodici consentono di ridurre il rischio di complicanze e di mantenere in salute i tessuti che circondano l’impianto. Impianti dentali: Che cosa sono e da cosa dipende la loro durata Un impianto dentale è una vite, generalmente in titanio o in materiali biocompatibili, inserita nell’osso per sostituire la radice naturale del dente. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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Denti fissi su impianti: come evitare leffetto dentiera

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