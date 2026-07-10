il torino si raduna primo giorno di lavori per abate

E' il giorno del raduno del nuovo Torino di Ignazio Abate, il tecnico è pronto a cominciare i lavori al Filadelfia. I granata stanno arrivando alla spicciolata nel quartier generale per inaugurare ufficialmente la stagione 20262027. Zapata e compagni sosterranno una giornata di test e riprenderanno gli allenamenti dopo le vacanze estive, mentre domenica riceveranno l'abbraccio dei tifosi: alle 9.45, infatti, ci sarà la prima seduta a porte aperte della nuova stagione. Da lunedì, invece, la squadra si trasferirà a Pinzolo, in Val Rendena, per il ritiro che durerà fino al 25 luglio con tre test amichevoli durante il periodo (Pinzolo Valrendena il 18, Alcione Milano il 22 e Cittadella il 25). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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