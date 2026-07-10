il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Oggi il prezzo medio della benzina si aggira intorno a 1,857 euro al litro, mentre il diesel e il GPL non sono stati ancora specificati. Le rilevazioni sono aggiornate quotidianamente a partire dalle 8.30 e coprono tutte le regioni italiane. I dati vengono forniti da QuiFinanza per permettere agli automobilisti di conoscere i costi aggiornati dei carburanti.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.857 per la benzina, 1.940 per il diesel, 0.787 per il gpl, 1.571 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 10 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.851 Gasolio SELF 1.935 GPL SERVITO 0.777 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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