Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Alle ore 21 di ieri, il prezzo dell’energia elettrica ha toccato 0,1819 euro per kWh, mentre alle 15 si è fermato a 0,1247 euro. Oggi, il prezzo del PUN si attesta a 0,1484 euro per kWh. La giornata precedente ha mostrato variazioni significative tra il prezzo minimo e massimo nelle diverse ore.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 10 Luglio 2026 si attesta a 0,1484 €kWh. Analizzando la giornata precedente (9 Luglio 2026), si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo è stato registrato alle ore 15 con 0,1247 €kWh, mentre il massimo si è raggiunto alle ore 21 con 0,1819 €kWh. Le ore più economiche della giornata sono state quelle centrali (13:00-15:00), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale (20:00-22:00). Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 10072026 0,1484 -0,0053 09072026 0,1537 +0,0285... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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MERCATO ELETTRICO Oggi 5 luglio 2026 il PUN (prezzo medio nazionale EE) è a 98,71 €/MWh. Abbiamo 6 ore circa DISACCOPPIATE dal prezzo del gas [] con 7 MTU (quarti d'ora) a 0 €/MWh. Picchi di mattina e sera sembrano casa Addams (). x.com