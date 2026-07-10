Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Da quifinanza.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle ore 21 di ieri, il prezzo dell’energia elettrica ha toccato 0,1819 euro per kWh, mentre alle 15 si è fermato a 0,1247 euro. Oggi, il prezzo del PUN si attesta a 0,1484 euro per kWh. La giornata precedente ha mostrato variazioni significative tra il prezzo minimo e massimo nelle diverse ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 10 Luglio 2026 si attesta a 0,1484 €kWh. Analizzando la giornata precedente (9 Luglio 2026), si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo è stato registrato alle ore 15 con 0,1247 €kWh, mentre il massimo si è raggiunto alle ore 21 con 0,1819 €kWh. Le ore più economiche della giornata sono state quelle centrali (13:00-15:00), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale (20:00-22:00). Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 10072026 0,1484 -0,0053 09072026 0,1537 +0,0285... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

il prezzo del pun oggi andamento e variazioni orarie
© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CPI explained: what todays inflation report really measures

Video CPI explained: what todays inflation report really measures

Argomenti più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 5 luglio 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, 3 luglio: costo di energia e gas ancora giù; PUN e PSV 7 luglio: la luce sopra la media di luglio; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 1 luglio 2026.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web