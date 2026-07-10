il piromane era seminfermo di mente e pericoloso

Un uomo ritenuto semisofficiente di mente e considerato socialmente pericoloso è stato sottoposto a libertà vigilata. È stato anche affidato al Servizio per la dipendenza dall’alcol. La decisione è stata presa dopo una perizia psichiatrica richiesta dalla Procura e conclusa dalla gip del Tribunale di Monza. La perizia ha accertato le condizioni psichiche dell’uomo e il rischio associato alla sua condizione.

Seminfermo di mente e socialmente pericoloso, scattano la libertà vigilata e la presa in carico al Servizio per la dipendenza dall’alcol. Lo ha concluso la perizia psichiatrica disposta, su richiesta della Procura, dalla gip del Tribunale di Monza Angela Colella per R.C., 41 anni, di Giussano, il piromane dei cassonetti dei rifiuti che va in giro di notte a bruciare tra Seregno e Giussano. Per il 41enne, a cui sono contestati una mezza dozzina di incendi, oltre a danneggiamenti e un tentato furto in un super dopo avere appiccato il fuoco all’esterno della struttura, il pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere ma era stata respinta dal giudice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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