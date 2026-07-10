il piano reti acqua e gas ruspe sulle strade fino alla primavera 2027

Le ruspe continueranno a lavorare sulle strade di Forlì fino alla primavera 2027 per l’ammodernamento delle reti di acqua e gas. I cantieri stradali sono ancora attivi e coinvolgono diverse zone della città, causando disagi alla viabilità. La presenza dei mezzi pesanti è prevista per diversi mesi, con interventi che riguardano anche la sistemazione del manto stradale e i lavori di connessione delle nuove reti. La conclusione dei lavori è programmata per la primavera del 2027.

Durerà ancora diversi mesi la convivenza di Forlì con i cantieri stradali legati all’ammodernamento dei sottoservizi. Nei prossimi mesi, e in alcuni casi fino alla primavera del 2027, diverse zone della città saranno infatti interessate dai lavori di riqualificazione delle reti obsolete di acqua e gas, un piano strutturato che punta a rinnovare complessivamente 12,5 chilometri di condotte. Gli interventi sono gestiti da Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera incaricata della distribuzione di gas ed elettricità. Per quanto riguarda specificamente la rete del gas, le nuove operazioni si inseriscono in un percorso iniziato nel 2020. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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