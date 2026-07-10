Il minimalismo grigio è finito | il cortile ora osa pois e colori audaci
Dopo oltre dieci anni di predominio del minimalismo grigio, il cortile si colora con pois e tonalità vivaci. Lo stile neutro e monocromatico, tipico del design nordico, lascia spazio ora a elementi più audaci e decorativi. La tendenza sembra spostarsi verso un’estetica più giocosa e variegata, abbandonando le linee essenziali e sobrie che hanno caratterizzato gli ultimi anni.
Per oltre un decennio, il design degli spazi aperti è stato dominato da una monocoltura estetica rigida e rassicurante, il minimalismo di matrice nordeuropea. Abbiamo visto cortili, terrazze e giardini trasformarsi in distese monocromatiche di grigio antracite, tortora e legno sbiancato, dove la natura vegetale era l’unico elemento a cui era concesso il lusso del colore. Questo approccio, seppur indubbiamente elegante e votato al relax formale, ha finito a lungo andare per standardizzare l’outdoor, rendendo i giardini urbani e i patii domestici drammaticamente indistinguibili l’uno dall’altro. Oggi, tuttavia, assistiamo a una vera e propria ribellione estetica, vibrante ed entusiasta. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Per ricevere i membri della Fondazione Lilly, Letizia di Spagna ha scelto uno dei colori più audaci del suo guardaroba: il fucsiaLetizia di Spagna ha incontrato i membri della Fondazione Lilly al Palazzo della Zarzuela indossando un abito monocromatico fucsia.
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Su www.diariodiac.it l’articolo settimanale di lpp è dedicato a Andrea Milani e a un modo di intendere l’architettura che si discosta dal minimalismo mendrisiano e dall’astrazione oggi di moda. Una linea italiana che, senza cadere nella nostalgia o nell’estetism facebook
Un SUP gonfiabile con un buon sedile è migliore di una canoa gonfiabile in quasi ogni modo. reddit
Il paradosso del grigio: quando il colore più sofisticato rimpicciolisce (o valorizza) la tua stanza.Il grigio medio-scuro applicato a tutta altezza può rimpicciolire una stanza o renderla lussuosa. Dipende dal soffitto, dalla luce e da come si gestisce il confine cromatico. designmag.it