Dopo oltre dieci anni di predominio del minimalismo grigio, il cortile si colora con pois e tonalità vivaci. Lo stile neutro e monocromatico, tipico del design nordico, lascia spazio ora a elementi più audaci e decorativi. La tendenza sembra spostarsi verso un’estetica più giocosa e variegata, abbandonando le linee essenziali e sobrie che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

Per oltre un decennio, il design degli spazi aperti è stato dominato da una monocoltura estetica rigida e rassicurante, il minimalismo di matrice nordeuropea. Abbiamo visto cortili, terrazze e giardini trasformarsi in distese monocromatiche di grigio antracite, tortora e legno sbiancato, dove la natura vegetale era l’unico elemento a cui era concesso il lusso del colore. Questo approccio, seppur indubbiamente elegante e votato al relax formale, ha finito a lungo andare per standardizzare l’outdoor, rendendo i giardini urbani e i patii domestici drammaticamente indistinguibili l’uno dall’altro. Oggi, tuttavia, assistiamo a una vera e propria ribellione estetica, vibrante ed entusiasta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il minimalismo grigio è finito: il cortile ora osa pois e colori audaci

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